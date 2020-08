Tlc: i capi azienda di Tim e Cdp a tappe forzate verso l'accordo sulla rete unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colloqui molto avanzati per la realizzazione nel nostro Paese di una rete unica delle telecomunicazioni, tanto che secondo quanto apprende "Agenzia Nova" negli ultimi giorni ci sarebbero stati "diversi incontri" tra l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, e quello di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Fabrizio Palermo. Si sta quindi discutendo nei dettagli, il piano è ormai definito e lunedì prossimo 31 agosto il Consiglio di amministrazione della società telefonica dovrebbe delibare lo scorporo della rete secondaria con la vendita del 37,5 per cento al fondo statunitense Kkr, dando così il relativo mandato allo stesso Gubitosi. Secondo fonti vicine al dossier, Palermo in particolare avrebbe spinto molto per trovare una quadra, così come l'amministratore delegato di Tim. In tutto questo, riferiscono ancora le fonti, la posizione del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, avrebbe fatto chiarezza, sostenendo - come segnalato qualche giorno fa da fonti del dicastero - che "il tentativo del governo nel difficile negoziato in corso è quello di assicurare la creazione di una società della 'rete a banda larga' con un forte ruolo pubblico, per realizzare la transizione rapida alla fibra, dando vita ad una infrastruttura indipendente, che assicuri quindi a tutti gli operatori di mercato l’accesso agli utenti finali in modo paritario". Ed è proprio questo lo schema su cui stanno lavorando le parti, nell'ottica di evitare che la Newco possa essere configurata come un "operatore verticalmente integrato", superando in tal modo le possibili obiezioni delle autorità di controllo italiane ed europee.Il primo passaggio - affermano le fonti - sarebbe la costituzione di FiberCop, con Kkr che ha avanzato un'offerta di acquisto del 37,5 per cento appunto della rete secondaria, mettendo sul piatto 1,8 miliardi di euro. La rete secondaria è il cosiddetto "ultimo miglio", quella cioè che va dall'armadio per strada fino all'appartamento ed all'ufficio. Il Cda di Tim del 31 agosto dovrebbe, pertanto, autorizzare lo scorporo della rete secondaria, con il gruppo telefonico che manterrebbe la quota azionaria restante. L'unica condizione che porrebbe Tim è di conservare la maggioranza della nuova società, pari al 50 per cento più una azione. Il motivo è presto detto: tutta la rete fissa è la garanzia del debito, rilevante, di Tim, pari a 27 miliardi di euro. Nella partita entrerebbe anche Fastweb con il 4,5 per cento, mentre in una fase successiva ci sarebbe l'ingresso di Cassa depositi e prestiti. In un ulteriore passaggio, dovrebbe essere conferita alla Newco la rete di Open Fiber, anche se a quest'ultimo proposito l'accordo definitivo deve ancora essere trovato, in particolare a causa della diffidenza dell'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace. Lo stesso presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, ha più volte espresso le sua perplessità circa la creazione di una rete unica.La presenza di Tim, dunque, dovrebbe diluirsi al 50 per cento più una azione - conservando una posizione comunque rilevante sia a livello di investimento che di capacità decisoria -, ma Cdp avrebbe un ruolo determinante nella definizione della governance della nuova società, non solo per quanto concerne le figure apicali - presidente ed amministratore delegato -, ma anche per ciò che riguarda tutta la prima linea del management. Prima del suo conferimento in FiberCop, Open Fiber dovrebbe aprire le porte a un investimento significativo da parte del fondo australiano Macquarie. (Rin)