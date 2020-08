Migranti: Amendola, il 23 settembre nuovo patto per cambiare volto all'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 23 settembre la Commissione europea presenterà nuovo patto per l’immigrazione. Noi come governo siamo in attesa perché questo può finalmente cambiare il volto all’Europa". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ospite di “Tg2 Post”. "Sul’immigrazione l’accordo è sempre saltato - ha spiegato il ministro -. Abbiamo fatto il sistema di Malta perché eravamo pochi paesi a lavorare in solidarietà. Noi vogliamo che l'Europa abbia una gestione dei flussi migratori in un'ottica di solidarietà. Quello che manca - ha aggiunto - è trovare un accordo tra i 27. L’Europa sta vivendo un momento complicato ma ora che il 23 con la Commissione presenta questa bozza credo che possiamo fare un salto di qualità dopo che negli ultimi 5 anni il tema ha diviso il Continente. Se si riuscisse a fare una politica delle migrazioni comune si volterebbe finalmente pagina", ha concluso Amendola.(Rin)