Migranti: Baldassarre (Lega): proteste a Rocca di Papa, Regione Lazio e Viminale intervengano

- "Quello che continua ad accadere a Rocca di Papa ha dell'assurdo. Non contenti di essere stati accolti dal nostro Paese, di avere vitto e alloggio gratis, di poter usufruire di tutte le visite e cure mediche del caso, i migranti del Cas 'Mondo Migliore' tornano a protestare perché vogliono uscire dal centro di accoglienza nonostante la quarantena e i casi positivi all'interno". Così in una nota l'eurodeputata della Lega, Simona Baldassarre, membro della Commissione Sanità. "Non è giustificabile che, mentre i cittadini attendono con pazienza l'esito dei tamponi, questi facinorosi debbano avere un comportamento simile per velocizzare i normali tempi di attesa dei test per il Coronavirus. Una arroganza senza precedenti, figlia della chiara consapevolezza, sin dal primo giorno, di essere sempre tutelati e difesi, qualsiasi cosa accada, dalla sinistra benpensante e garantista", continua Baldassarre. "I residenti sono atterriti da possibili fughe dopo quanto già accaduto negli scorsi giorni - prosegue - con gli occupanti, potenzialmente positivi, trovati a spasso per il Comune. Regione Lazio e ministero dell'Interno non hanno ancora fatto evacuare, in strutture più idonee, tutti i contagiati presenti tra i migranti, rischiando di innescare una bomba sociale e sanitaria fuori controllo per tutti i Castelli Romani. E' ora che Zingaretti e Lamorgese intervengano con decisione su Rocca di Papa, perché i cittadini sono stanchi e ne hanno giustamente le tasche piene di un sistema di accoglienza forzato, pagato dai contribuenti, che - conclude Baldassarre - mette quotidianamente a rischio la loro sicurezza e la loro salute". (Com)