Mali: Borrell conferma “sospensione temporanea” delle missioni di addestramento Ue

- L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha confermato la sospensione temporanea delle missioni di addestramento in Mali dopo il colpo di Stato militare che ha estromesso il presidente Ibrahim Boubacar Keita. “Le nostre missioni, sia quella militare che quella civile, sono state temporaneamente sospese poiché le circostanze non ne consentono lo svolgimento della normale attività, ma restano lì e riprenderanno la loro attività il più presto possibile”, ha detto Borrell nel corso di una conferenza stampa congiunta con la ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer al termine della riunione informale dei ministri della Difesa Ue, che si è tenuta oggi a Berlino. “Si tratta di attività cruciali, l’Ue ha investito molto in Mali e non vogliamo che questo lavoro vada perduto”, ha aggiunto il capo della diplomazia europea, ribadendo la condanna del golpe da parte dell’Ue e sottolineando come la priorità ora sia quella di “sostenere gli sforzi della Cedeao (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) per trovare una soluzione alla crisi, in accordo con le aspirazioni del popolo maliano”. In precedenza la notizia della sospensione temporanea delle missioni di addestramento dell’Ue in Mali era stata diffusa da fonti della Commissione citate dalla stampa internazionale. Sono due le missioni di addestramento che l’Ue porta avanti in Mali: la missione di addestramento militare Eutm Mali, che conta più di 600 militari provenienti da 28 Paesi europei e istituita alla fine del 2012 per aiutare l'esercito del Mali a riprendere il controllo del Paese dopo che l’intervento francese contribuì a respingere gli insorti islamisti nel nord; la missione civile Eucap Sahel Mali, istituita nel 2014 e composta da esperti incaricati di fornire consulenza e formazione alle forze di sicurezza interna, alla polizia, alla gendarmeria e alla Guardia nazionale del Mali. (Res)