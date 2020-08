Difesa: Guerini a Consiglio informale Ue, gestire crisi in modo unitario per evitare influenze esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gestire le crisi in modo unitario, coordinato e coeso, per evitare influenze esterne tese a dividerci e ad indebolirci. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo oggi alla riunione informale dei ministri della Difesa dell’Unione europea organizzata nella capitale tedesca Berlino alla presenza dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrel, e del segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg. Durante il suo intervento Guerini ha commentato la recente approvazione del Fondo europeo della difesa (Edf) all’interno del Quadro finanziario pluriennale (Qfp) per il settennio 2021-2027 che prevede una serie di misure straordinarie finalizzate alla mitigazione delle ricadute della pandemia e a supporto della ripresa economica dell’Europa, sottolineando: “La crisi economica e sociale derivante dalla pandemia acuirà il contesto di insicurezza globale con un evidente ritorno alla competizione fra grandi potenze e a instabilità regionali sempre più diffuse. L’Unione europea potrà agire quale Global Security Provider e contribuire efficacemente alla nostra sicurezza”. Secondo Guerini, “la recente approvazione al Consiglio europeo del Recovery Fund ha significato un forte segnale di coesione e solidarietà i cui riflessi saranno rilevanti per la Difesa Europea per rafforzare il settore della sicurezza mantenendo allo stesso tempo un saldo rapporto transatlantico e definendo le scelte anche attraverso il confronto con i partner in ambito Nato”. (segue) (Com)