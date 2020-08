Difesa: Guerini a Consiglio informale Ue, gestire crisi in modo unitario per evitare influenze esterne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi affrontati durante la riunione informale di Berlino, secondo quanto riferisce la nota del ministero della Difesa, le missioni e operazioni, Strategic Compass, Sicurezza europea post Covid. I ministri hanno discusso la situazione del Sahel, dopo i recenti fatti avvenuti in Mali, delle missioni nel Corno D’Africa, in Somalia e in Niger. Inoltre è stato ribadito l’importanza di Eunavformed Operazioni Irini che ha come obiettivo primario di attuare, tramite assetti aerei, satellitari e marittimi, l'embargo sulle armi verso la Libia come stabilito dalla risoluzione della Nazioni Unite 2473/19. I ministri della Difesa hanno affrontato anche la situazione in Libano, dove il ministro Guerini è stato in visita ufficiale lo scorso 25 agosto per incontrare le autorità politiche e i militari italiani impegnati nell’”Operazione umanitaria “Emergenza Cedri” a favore della popolazione libanese dopo le esplosioni del 4 agosto. “L’Italia continuerà a sostenere con grande generosità gli sforzi internazionali per ricostruire l’unità del Paese e ristabilire condizioni economiche, sociali e di sicurezza che rispondano alle legittime aspirazioni del popolo libanese e mi auguro che l’Unione Europea dia il proprio sostegno considerate le difficilissime condizioni economiche, sociali e di sicurezza in cui versa la Nazione”, ha dichiarato Guerini nel suo intervento alla riunione informale. Per quanto riguarda lo Strategic Compass i ministri hanno convenuto sulla sua importanza nell’ottica di tutelare la sicurezza e proteggere i suoi cittadini. “Lo Strategic Compass – ha affermato Guerini- ci consentirà di favorire una visione strategica unitaria nel campo della sicurezza e della difesa e di definire le esigenze dello strumento militare in piena coerenza con le iniziative della Pesco (Cooperazione strutturale permanente dell'Ue) che vedono il nostro Paese protagonista”. (Com)