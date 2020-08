Colombia: commissario per la pace, faremo di tutto per evitare estradizione Mancuso in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario per la pace della Colombia, Miguel Ceballos, ha dichiarato che il governo di Bogotà farà tutto il possibile per evitare l’estradizione del narcotrafficante italo-colombiano Salvatore Mancuso dagli Stati Uniti all’Italia. “Faremo tutto il possibile per evitare che ciò accada. Ho consultato le autorità giudiziarie statunitensi, che mi hanno spiegato che la decisione non è ancora definitiva”, ha detto Ceballos in conversazione con l’emittente “BluRadio”. “Abbiamo svolto un lavoro molto intenso con l'Interpol per sollecitare le richieste di circolare rossa. L'Italia è stata rispettosa, siamo fiduciosi e sicuri che in ogni eventualità in cui Mancuso raggiungerà il territorio italiano, la polizia dell'Interpol lo catturerà”, ha aggiunto. (segue) (Mec)