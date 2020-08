Colombia: commissario per la pace, faremo di tutto per evitare estradizione Mancuso in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo la Corte interamericana per i diritti umani (Cidh) ha dato alle autorità colombiane tempo fino al 31 agosto per inviare al tribunale tutte le informazioni in merito all’estradizione del narcotrafficante italo-colombiano. La Cidh si è rivolta alle autorità colombiane in risposta alle misure cautelati chieste a nome delle vittime dalla Commissione colombiana dei giuristi (Ccj) e dal Centro per la giustizia e il diritto internazionale (Cejil). Si tratta, riferisce il quotidiano colombiano “El Tiempo”, delle vittime dei massacri di Ituango (2002), Pueblo Bello (1990) e Valle Jaramillo (1998). La misura è stata sollecitata a fronte della imminente estradizione di Mancuso in Italia, così come ordinato da un tribunale federale degli Stati Uniti, dove l’italo-colombiano è detenuto dal 2008; circostanza che, secondo i due organismi, può mettere a rischio il diritto alla verità, alla giustizia e al risarcimento delle vittime. Le Ong hanno chiesto alla Cidh di verificare che non vi siano state, da parte dello stato colombiano, azioni per “ostacolare l’estradizione” di Mancuso in Colombia. (segue) (Mec)