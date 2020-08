Colombia: commissario per la pace, faremo di tutto per evitare estradizione Mancuso in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come rivelato dal quotidiano "El Tiempo" le autorità giudiziarie degli Stati Uniti hanno ordinato l’estradizione in Italia dell’ex paramilitare italo-colombiano, Salvatore Mancuso, accogliendo la richiesta dei suoi legali. Il trasferimento dovrebbe avere luogo entro il 4 settembre. Giovedì Mancuso sarà trasferito a New York e di lì verrà imbarcato su un volo della Delta operato da Alitalia. Già leader dell'Autodifese unite della Colombia (Autodefensas unidas de Colombia, Auc), Mancuso è stato estradato negli Usa nel 2008, durante la presidenza di Alvaro Uribe, e condannato a 15 anni di carcere con l'accusa di traffico di stupefacenti. Dopo avere espiato la sua pena a marzo, l'italo-colombiano è stato trasferito in una prigione per immigrati americana, dove si trova da 152 giorni, anche se secondo la legge statunitense il termine massimo è di 90 giorni. (segue) (Mec)