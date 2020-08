Colombia: commissario per la pace, faremo di tutto per evitare estradizione Mancuso in Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso aprile la procura e il ministero della Giustizia della Colombia hanno inoltrato la prima richiesta di estradizione dell’italo-colombiano. Nei giorni scorsi il presidente Ivan Duque si era detto contrario a un eventuale trasferimento di Mancuso in Italia. “Salvatore Mancuso ha gravi debiti pendenti con la giustizia colombiana e per questo è stata chiesta la sua estradizione. Se si pensa di trasferirlo in Italia, faremo ricorso ai principi di giurisdizione universale per crimini di lesa umanità. I suoi crimini non resteranno impuniti”, ha scritto Duque sul suo account Twitter. “Il futuro di Salvatore Mancuso in Colombia deve essere la prigione. Offrirgli vie di libertà da carcere e la non estradizione in cambio della presunta ‘verità’ è un attacco alle sue vittime, che si aspettano sanzioni esemplari”. (segue) (Mec)