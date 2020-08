Colombia: commissario per la pace, faremo di tutto per evitare estradizione Mancuso in Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia diversi deputati dell'opposizione e organizzazioni non governative, come Human rights watch (Hrw), hanno accusato il governo di Bogotà di avere fatto sforzi assai scarsi per garantirsi l'estradizione di Mancuso. "La testimonianza di Salvatore Mancuso potrebbe aiutare a scoprire la verità su centinaia di crimini e garantire giustizia a migliaia di vittime", ha affermato José Miguel Vivanco, direttore Americhe di Human Rights Watch in un comunicato diffuso lo scorso 15 agosto. "Ma le autorità colombiane hanno fatto poco per garantire la sua estradizione e ciò che hanno fatto è stato spesso incredibilmente sciatto", ha aggiunto il direttore dell'Ong, secondo cui sarebbero stati commessi errori grossolani nella formulazione delle stesse richieste di estradizione. Mancuso è accusato di avere ordinato oltre 136 massacri, che hanno provocato la morte di oltre 800 persone. (Mec)