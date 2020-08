Migranti: governo impugna ordinanza presidente regione Sicilia Musumeci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, l'esecutivo ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale siciliano l'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, in quanto reca misure che "interferiscono direttamente e gravemente con la gestione del fenomeno migratorio, materia di stretta ed esclusiva competenza dello Stato". Il ricorso, che è stato presentato da palazzo Chigi e dal ministero dell'Interno ed è in corso di deposito presso il Tar di Palermo, è relativo al provvedimento dello scorso 22 agosto con cui Musumeci aveva stabilito la chiusura di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza sull'isola, che non hanno i requisiti igienico-sanitari per potere rispettare le norme disposte per contrastare la diffusione del Covid-19. (Rin)