Brasile: numero occupati cresciuto del 2,5 per cento nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine ha rivelato nel 2019 un aumento dell'occupazione con contratto regolare nel settore privato del 3,3 per cento pari a 1,1 milioni di persone, dopo la tendenza al ribasso registrata a partire dal 2015. Tuttavia è stato rilevato anche un aumento del numero di lavoratori senza contratto formale (precari o part-time) nel settore privato, che ha raggiunto i 12 milioni di lavoratori. Il numero dei lavoratori autonomi è aumentato invece del 4,2 per cento, pari a 991 mila persone, raggiungendo un totale di 24,4 milioni di lavoratori. Secondo Ibge si tratta del livello più alto dell'intera serie storica. Rispetto al contingente del 2012 l'incremento è stato di 4 milioni. Nell'arco di sette anni, la percentuale di lavoratori autonomi è passata infatti dal 22,8 al 25,8 per cento, mentre quella dei dipendenti con contratto formale nel settore privato è scesa dal 38,4 per cento al 35,8 per cento. (Brb)