Elezioni Usa: sondaggio di Rasmussen, Biden in vantaggio di un solo punto su Trump

- In base a un sondaggio pubblicato oggi dall’istituto Rasmussen, il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, sarebbe in vantaggio di un solo punto rispetto al presidente uscente Donald Trump nella corsa per le elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre. Secondo la rilevazione, Biden sarebbe in testa con il 46 per cento contro il 45 per cento di Trump, mentre il 6 per cento preferirebbe un altro candidato e il restante 4 per cento rimane indeciso. In base alla rilevazione (che ha un margine di errore del 2 per cento), Biden incasserebbe il 76 per cento dei voti democratici, mentre Trump avrebbe il sostegno del 77 per cento dei repubblicani. Solo una settimana fa un sondaggio della "Cnn" vedeva Biden in testa di quattro punti (50 a 46), un margine già notevolmente ridotto rispetto a giugno, il che aveva fatto serpeggiare una certa preoccupazione tra gli osservatori democratici. L'ex vice presidente è sempre stato in vantaggio su Trump in ogni sondaggio settimanale fino ad oggi, ma il 46 per cento di questa settimana è la percentuale più bassa rilevato finora. Il dato assume particolare rilievo dal momento che le rilevazioni di Rasmussen si dimostrarono particolarmente affidabili nella precedente campagna elettorale per le elezioni del 2016, vinte da Trump al termine di una grande rimonta nei confronti della candidata democratica Hillary Clinton, e giunge sulla scia della Convention nazionale democratica che, stando a diversi istituti demoscopici, non avrebbe dato a Biden l’atteso balzo nei sondaggi. La rilevazione giunge inoltre nello stesso giorno in cui l'ultimo sondaggio pubblicato dall’istituto Zogby attribuisce a Trump un tasso di approvazione del 52, il più alto di sempre. Tutto ciò senza tenere conto che la Convention nazionale repubblicana, che si concluderà domani a Charlotte con l’atteso discorso finale di Trump, dovrebbe con ogni probabilità trainare ulteriormente il consenso del capo uscente della Casa Bianca, facendo intravedere l'eventualità di un testa a testa fra i due sfidanti in vista del voto del 3 novembre. (Res)