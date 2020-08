Mediterraneo orientale: Marina turca conduce attività addestrative con cacciatorpediniere statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fregata turca Tcg Barbaros e la corvetta Tcg Burgazada hanno condotto attività di addestramento militare con il cacciatorpediniere statunitense Uss Winston S. Churchill. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa turco sul suo profilo Twitter pubblicando le foto delle tre navi da guerra. Il ministero non ha fornito ulteriori dettagli sulle attività svolte che si sarebbero svolte nell’ambito della cooperazione Nato. Infatti in caso di passaggio ravvicinato tra attività Nato è prassi consolidata approfittare dell’occasione per condurre delle attività di addestramento congiunto. L’attività addestrativa condotta dalle due navi militari turche e dal cacciatorpediniere statunitense giunge nel pieno di un’escalation di tensione tra Ankara e Atene nel Mediterraneo orientale, dove la scoperta di grandi giacimenti di gas negli ultimi anni ha aggravato le controversie di lunga data tra i due Paesi sui loro confini marittimi. Sia la Grecia che la Turchia hanno avviato quasi in sequenza manovre navali e aeree nella regione. In queste ore sono in corso ben due esercitazioni militari che insistono nell’area: le prime hanno preso il via ieri e vedono impegnate le forze aeree di Grecia ed Emirati, mentre le seconde, denominate “Eunomia” coinvolgono le Marine militari di Grecia, Cipro, Francia e Italia. Le manovre militari si concluderanno il 28 agosto e seguono le esercitazioni condotte da Grecia e Francia dello scorso 13 agosto e quelle tra le Marine militari greca e statunitense dello scorso 27 luglio. (segue) (Tua)