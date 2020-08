Viterbo: sindaco, quest'anno niente Macchina di Santa Rosa, troppo rischioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macchina di Santa Rosa non potrà essere esposta in largo Facchini di Santa Rosa diversamente da quanto annunciato nei giorni scorsi. Lo ha comunicato in una nota il sindaco Giovanni Maria Arena al termine della riunione del comitato di ordine e sicurezza di questo pomeriggio in Prefettura. Una decisione unanime della commissione prefettizia, su proposta del sindaco, e in pieno accordo con il presidente del sodalizio. "I nuovi casi di Coronavirus di questi ultimi giorni ci hanno portato ad annullare anche il montaggio di Gloria - ha spiegato il sindaco riferendosi ai contagi registrati anche a Viterbo e nella Tuscia -. La Macchina di Santa Rosa sarebbe stata visitata da migliaia di persone. Seppur con tutte le misure di sicurezza, comprese mascherine e percorsi differenziati per i visitatori, sarebbe stato comunque troppo rischioso. E non possiamo permettercelo. Quest'anno va così - ha aggiunto e concluso il sindaco Arena -. Dopo aver annullato il trasporto il 3 settembre e tutte le altre iniziative che fanno parte dei festeggiamenti di Santa Rosa, compresi fiera e lunapark, non possiamo far altro che rinunciare anche all'esposizione della Macchina davanti alla basilica". (Com)