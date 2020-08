Argentina: ristrutturazione debito, governo presenta richiesta formale per nuovi colloqui con Fmi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei punti principali dell'intesa è la moratoria ottenuta per i primi quattro anni. "Avremo un orizzonte libero da pagamenti nel breve termine, con solo 4,5 miliardi di scadenze tra il 2020 ed il 2024", ha affermato lo stratega del negoziato con i creditori. Guzman ha quindi espresso cautela circa gli effetti immediati dell'accordo. "Nonostante la notizia sia positiva bisogna mantenere una certa cautela, non sono finiti i problemi" ha detto. "Prima di tutto bisogna tenere conto che il negoziato è ancora aperto nonostante ci sia già un accordo con la maggioranza dei creditori", ha avvertito, precisando che il governo punta "a raggiungere un accordo lo spettro più ampio possibile di creditori" da qui al 28 agosto. "L'accordo è una condizione necessaria ma non sufficiente allo sviluppo, dobbiamo continuare a lavorare per generare le condizioni di uno sviluppo inclusivo e stabile", ha affermato. (Abu)