Moldova-Turchia: presidente Dodon riceve Cavusoglu, grati ad Ankara per aiuto in lotta Covid-19

- Il presidente moldavo, Igor Dodon, ha avuto oggi un incontro con il ministro degli Affari esteri della Turchia, Mevlut Cavușoglu, che si trova a Chisinau per una visita ufficiale di due giorni. Durante i colloqui, il capo dello Stato ha espresso l'auspicio che nel 2021 sarà possibile organizzare l'attesa visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in Moldova. "Ho apprezzato il fatto che oggi, a Chisinau, si è svolta la prima riunione del Gruppo congiunto per la pianificazione strategica, che è un sotto-meccanismo del Consiglio per la cooperazione strategica di alto livello tra la Moldova e la Turchia. Vi ricordo che questo meccanismo è stato creato in seguito alla firma nell'ottobre 2018 a Chisinau della Dichiarazione di partenariato strategico, durante la visita ufficiale del presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan", ha scritto il capo dello Stato moldavo sulla sua pagina di Facebook. (segue) (Moc)