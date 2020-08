Moldova-Turchia: presidente Dodon riceve Cavusoglu, grati ad Ankara per aiuto in lotta Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente moldavo ha ringraziato il governo turco per la sua assistenza umanitaria alla Moldova nella lotta al virus Covid-19, nonché per l'assistenza fornita nel rimpatrio dei cittadini moldavi bloccati a causa della pandemia in Turchia e negli stati limitrofi. "Sono grato a Erdogan per il suo sostegno nel risolvere il problema dell'acquisto di 50 ventilatori medici dalla Turchia, che sono così necessari alla nostra gente in questo periodo. Ho anche ringraziato per le attrezzature mediche, tablet e laptop offerti oggi ai cittadini del nostro Paese", ha sottolineato anche il presidente Dodon. (segue) (Moc)