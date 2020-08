Moldova-Turchia: presidente Dodon riceve Cavusoglu, grati ad Ankara per aiuto in lotta Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In riferimento alla cooperazione in campo economico - ha proseguito Dodon -, abbiamo accolto con favore il fatto che la Turchia sia il settimo partner commerciale (con una quota di circa il 7 per cento) e il settimo investitore più importante in Moldova. Attualmente nel Paese operano più di 1.200 imprese a capitale turco, con investimenti in capitale sociale pari a quasi 590 milioni di euro. Al termine dell'incontro ho espresso la speranza che insieme supereremo i problemi causati dalla pandemia e sarà possibile organizzare il prossimo anno la visita del presidente Recep Tayyip Erdogan nel nostro paese:, ha scritto il capo dello stato. (Moc)