Automobilismo: dall'8 all'11 ottobre si correrà il rally Italia Sardegna nelle strade del nord dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il nord Sardegna lo scenario del Rally Italia Sardegna, unica tappa italiana del Wrc, che si correrà dall'8 all'11 ottobre. L'Isola è una delle 8 sedi superstiti del mondiale rispetto alle 13 previste prima dell'esplodere della pandemia. Il rally è stato anticipato di tre settimane rispetto alla data originaria a causa dell'annullamento dell'appuntamento previsto in Germania a metà ottobre. Questo garantirà lo svolgimento della prova italiana in un periodo in cui il clima dovrebbe essere ottimale. Le auto transiteranno per la prima volta anche a Tempio, Tula, Castelsardo, Monte Lerno e Coiluna. Le prove saranno 19, e i chilometri passeranno dai 330 dello scorso anno a 264, utili per garantire la regolarità di una gara che potrebbe essere decisiva per l'assegnazione del titolo mondiale. (segue) (Rsc)