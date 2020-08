Automobilismo: dall'8 all'11 ottobre si correrà il rally Italia Sardegna nelle strade del nord dell'isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo uno studio condotto dall'Università di Sassari, l'appuntamento mondiale garantirà al territorio un indotto diretto e indiretto di 81,6 milioni di euro. "Promuoveremo la Regione Sardegna anche sul rettifilo partenza del Gran Premio di Monza di F1, Aci e Sardegna hanno un legame forte", ha concluso Sticchi Damiani. "La Sardegna punta anche sui grandi eventi sportivi per promuovere il turismo e la sua immagine nazionale ed internazionale – ha spiegato Chessa - In questo caso, abbiamo deciso di dare continuità ad una manifestazione che si svolge da anni nell'Isola e con successo di partecipanti e di pubblico. Abbiamo investito 900mila euro per garantire continuità a questo progetto sportivo iniziato da tempo. Puntiamo a essere l'Isola degli Sport, con la massima sicurezza anche in periodo di Covid19, produrremo ricavi importanti anche in bassa stagione". (segue) (Rsc)