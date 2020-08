Scuola: Mulè (FI), siamo a titoli di coda di governo non amico degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, afferma: "Siamo ai titoli di coda di un esecutivo che non riesce a trovare un accordo, in questo caso sui trasporti, neanche con i governatori amici perché non è un governo amico degli italiani. Chiuso a pontificare e a fare lo scaricabarile - prosegue il parlamentare in una nota -, sui trasporti è andato a sbattere con gli Enti locali già sul piede di guerra perché temono, giustamente, di ritrovarsi in 'trincea' quando fra poche settimane riapriranno le scuole. Che siano le Regioni a dover chiedere attenzione e programmazione a premier e ministri competenti - conclude l'esponente di FI - mostra quanto sia grande la confusione che alberga nel governo". (Com)