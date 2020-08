Colombia: coronavirus, oggi termina quarantena localizzata nella capitale Bogotà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, il presidente colombiano Ivan Duque ha annunciato che a partire dal 1 settembre si procederà a un allentamento delle misure di contenimento del nuovo coronavirus. In particolare, il sistema di isolamento preventivo obbligatorio sarà sostituito da un isolamento selettivo, che prevede chiusure solo per i territori con un alto numero di contagi o con rischio di propagazione del virus. Quanto alla ripresa delle attività produttive Duque ha chiarito che resterà attivo lo schema attualmente in funzione, in base al quale il governo lavora insieme alle autorità locali per coordinare i piani pilota per la riapertura. Restano proibiti feste, discoteche, eventi pubblici. Questa nuova fase sarà in vigore fino alla fine di settembre. (segue) (Mec)