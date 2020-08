Bielorussia: ministro Esteri tedesco, Lukashenko dovrà riconoscere la realtà nelle strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleksandr Lukashenko non avrà altra scelta se non quella di riconoscere la realtà nelle strade del suo paese e nelle menti dei cittadini della Bielorussia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, secondo quanto riportato dal profilo Twitter del dicastero da lui guidato a Berlino. "L'Unione europea non mancherà di reagire alle gravi violazioni dei diritti umani ed alle violazioni dei principi democratici basilari", ha affermato Maas ricordando che domani a Berlino si riuniranno i ministri degli Esteri dell'Ue per una riunione informale. Secondo il ministro degli Esteri tedesco, con la crescente repressione delle proteste il presidente bielorusso Lukashenko si sta "isolando sempre di più dalla comunità internazionale". Maas ha denunciato inoltre come "inaccettabili" gli arresti e le intimidazioni nei confronti degli esponenti del Consiglio di coordinamento in Bielorussia.(Geb)