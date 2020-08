Usa-Emirati: Libia e Iran al centro dei colloqui di Pompeo con leadership emiratina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in corso in Libia e la minaccia per la regione rappresentata dall’Iran sono stati i temi al centro dei colloqui tra il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e la leadership degli Emirati Arabi Uniti durante la visita di Stato del responsabile della diplomazia statunitense ad Abu Dhabi. Secondo quanto riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, Pompeo è stato ricevuto oggi dal il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale degli Emirati Abdullah bin Zayed al Nahyan e dal consigliere per la sicurezza nazionale, Tahnoun bin Zayed al Nahyan. Il segretario Pompeo si è congratulato con i funzionari emiratini per “il grande risultato” dello storico accordo raggiunto con Israele e ormai noto come accordo di Abraham. I funzionari hanno anche discusso "questioni regionali e bilaterali di mutuo interesse, compreso il sostegno reciproco per la riduzione degli scontri e un cessate il fuoco duraturo in Libia, l'unità tra i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e il contrasto all'influenza dell'Iran nella regione", si legge nella nota del dipartimento di Stato Usa. Quella negli Emirati è la seconda tappa del viaggio di Pompeo nel Golfo dopo la visita in Bahrein avvenuta questa mattina. Il responsabile della diplomazia degli Stati Uniti ha visitato in precedenza Israele e Sudan. Il viaggio giunge a poco meno di due settimane dall’accordo tra Israele ed Emirati, annunciato lo scorso 13 agosto, che prevede la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi.(Nys)