Usa: Moderna, primi test su vaccino sperimentale anti-Covid mostrano risultati “promettenti”

- Il vaccino sperimentale contro il coronavirus sviluppato dalla società statunitense Moderna sembra essere sicuro e ha prodotto una risposta immunitaria in tutti i gruppi di età testati, compresi gli anziani. Lo ha annunciato la stessa società in una nota diffusa oggi. I dati emersi dalla sperimentazione di fase uno del vaccino hanno mostrato solo “lievi effetti collaterali” e hanno generato una risposta immunitaria nei volontari di età compresa tra 18 e 71 anni. Lo studio di fase uno è stato condotto in tre gruppi di età: dai 18 ai 55 anni, dai 56 ai 70 anni e dai 71 anni in su. I partecipanti hanno ricevuto due dosi da 100 milligrammi di vaccino a 28 giorni di distanza. Anticorpi neutralizzanti, prosegue la nota, sono stati rilevati in tutti i partecipanti, compresa la fascia di età superiore, e tutti i gruppi di età sembrano aver prodotto la stessa risposta immunitaria, il che costituisce un buon segnale poiché le persone anziane presentano spesso risposte più deboli ai vaccini. Le reazioni avverse più comuni sono state affaticamento, brividi, mal di testa e mialgia. Dopo l’annuncio, le azioni in borsa di Moderna sono aumentate di oltre il 4 per cento. L’azienda terrà una teleconferenza alle 16:30 ora locale (le 22:30 in Italia) per illustrare i risultati.(Nys)