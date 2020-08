Brasile: conti con l'estero registrano avanzo di 1,6 miliardi di dollari a luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale ha registrato un avanzo di 7,8 miliardi di dollari a luglio, in crescita rispetto ai 1,6 miliardi di dollari registrati nello stesso mese dello scorso anno. A luglio, le esportazioni di beni sono ammontate a 19,6 miliardi di dollari e le importazioni sono state pari a 12,2 miliardi di dollari. Grazie al dato di luglio, il saldo della bilancia commerciale aggregato dei primi sette mesi dell'anno è stato positivo per 26,2 miliardi di dollari, superiore rispetto al valore di 23,9 miliardi registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Di contro, il conto dei servizi (viaggi internazionali, trasporti, noleggio di investimenti, tra gli altri) ha registrato un saldo negativo di 1,8 miliardi di dollari a luglio 2020. Lo scorso anno il deficit registrato nel mese di luglio era stato di 3,4 miliardi. Il conto ha così accumulato un deficit di 12,2 miliardi di dollari nei primi sette mesi dell'anno. Nei primi sette mesi del 2019 il saldo era stato negativo per 20,8 miliardi di dollari. (segue) (Brb)