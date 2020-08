Brasile: conti con l'estero registrano avanzo di 1,6 miliardi di dollari a luglio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto agli investimenti diretti esteri (Ied) nel paese, a luglio hanno raggiunto i 2,6 miliardi, contro i 5,3 miliardi del mese di luglio dello scorso anno. Nei primi sette mesi dell'anno sono entrati in tutto 25,5 miliardi di dollari, in flessione rispetto ai 36,4 dello stesso periodo nello scorso anno. Negli ultimi 12 mesi fino a luglio 2020, gli Idp hanno raggiunto i 62,5 miliardi di dollari, corrispondenti al 3,9 per cento del Pil, rispetto ai 65,1 miliardi di dollari (4 per cento del Pil) nel periodo precedente. Nei primi sette mesi dell'anno gli investitori hanno ritirato 30,6 miliardi di dollari in investimenti finanziari dal Brasile. Il deflusso di azioni, fondi di investimento e titoli a reddito fisso, rappresenta un'inversione rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell'anno scorso, quando entrarono nell'economia del paese 14 miliardi di dollari. (Brb)