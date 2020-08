Mediterraneo: Borrell (Ue), operazioni Irini ha dimostrato la sua utilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione Irini ha dimostrato la sua utilità, il suo valore e la sua imparzialità: lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Joseph Borrell, nella conferenza stampa congiunta con la ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer al termine della riunione informale dei ministri della Difesa Ue a Berlino. Il capo della diplomazia europea ha sottolineato che quella odierna, alla presenza del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, è stata la prima riunione di persona tra i ministri della Difesa dall'inizio della pandemia del Covid-19. L'Ue, secondo Borrell, auspica che il cessate il fuoco in Libia possa durare e "lavoreremo da vicino con la missione Onu" nel paese nord africano. Borrell ha evidenziato inoltre l'importanza della cooperazione tra Ue e Nato, come attestato dalle molte missioni nelle quali le due organizzazioni lavorano insieme in varie parti del mondo. (Geb)