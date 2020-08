Ue: Renzi, abbiamo spostato asse di governo dal sovranismo al riformismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "l’accordo di governo Pd-M5s ha portato all’accordo sul Recovery fund. Conte - ha proseguito - ha accettato la cultura riformista europea: è la stessa forza politica che andava a braccetto con i gilet gialli, oggi lo fanno con Macron e la Merkel". Dialogando con il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla scuola politica "Meritare l’Europa" in programma fino a dopodomani a Castrocaro, l'ex premier ha aggiunto: "Questo è l’effetto del governo Conte 2: ci ho sofferto a farlo, ma siamo riusciti a spostare l’asse dal sovranismo al riformismo, spostando Salvini da palazzo Chigi al Papeete. Non voglio mettere in difficoltà il mio fratello e compagno di strada Bonaccini", ha concluso il senatore di Iv, "ma mi dispiace che il suo Pd sia lo stesso che ha candidato un giornalista del 'Fatto', nemico del riformismo, in Liguria". (Rin)