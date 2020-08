Italia-Cipro: Mediterraneo orientale al centro dell'incontro fra ministro Guerini e omologo Petrides

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione geopolitica del Mediterraneo orientale, area strategica nazionale per la grande disponibilità di risorse energetiche e la cui stabilità è fondamentale per la sicurezza dell’Europa e dell’intero bacino mediterraneo, è stata al centro dell’incontro bilaterale della Difesa, Lorenzo Guerini, con l'omologo di Cipro, Charalambos Petrides, avvenuto a Berlino a margine della riunione informale dei ministri della Difesa dell'Unione europea. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa. Al termine della riunione, in serata, Guerini avrà un incontro bilaterale con il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrembauer con la quale saranno affrontati i temi della situazione in Libia, in Libano, del Mediterraneo allargato e della cooperazione industriale.(Com)