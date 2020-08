© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto nel pomeriggio di oggi una lunga conversazione telefonica con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Al centro dei colloqui, come riferisce palazzo Chigi in una nota, ci sono stati la pandemia di Covid-19, la Bielorussia, l'Ucraina orientale, la Libia, il caso Navalnyj e le relazioni bilaterali. (Com)