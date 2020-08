Tlc: Butti (Fd'I), dal 2015 nessuna decisione, da governi solo confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessio Butti, deputato e responsabile Tlc di Fratelli d'Italia, in una nota spiega: "leggendo quotidiani e agenzie di stampa sembra che attorno alla proposta Tim sulla rete unica di Tlc vi sia un consenso diffuso. Consenso sulla proposta di una società, saldamente in mano ad un principale azionista estero, che sta per vendere parte della propria rete secondaria (in rame) ad un fondo americano, che desidera imporre la propria supremazia sul delicato e strategico settore delle Tlc? In realtà, più che il consenso dei soggetti coinvolti, è la confusione ad essere diffusa, soprattutto sul ruolo presente e futuro di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), cioè dello Stato, tirata impropriamente per la giacchetta da più parti. Fratelli d'Italia - come molto chiaramente ribadito da Giorgia Meloni questa mattina sul Corriere della Sera - ritiene che lo Stato debba detenere la maggioranza nella NewCo della rete che, appunto, vogliamo unica, wholesale-only e pubblica, ma aperta al mercato". (segue) (com)