Medio Oriente: cittadino di Israele accoltellato da palestinese, sospetti su movente politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino di 39 anni è stato accoltellato nella zona centrale di Israele, riportando ferite mortali. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz", precisando che la polizia dello Stato ebraico ha arrestato un palestinese di 46 anni, accusato dell'aggressione. L'assalitore, originario di un villaggio vicino Nablus e in possesso di un permesso di lavoro per transitare in Israele, è stato interrogato dallo Shin Bet, l'agenzia di intelligence interna dello Stato ebraico. Secondo le forze dell'ordine, dietro l'attacco si celerebbero motivazioni politiche. Dopo aver accoltellato la vittima, il sospetto è fuggito verso il vicino incrocio di Segula, nei pressi di Tel Aviv. Un passante lo ha visto lasciare la scena e lo ha inseguito. La polizia, intervenuta sul posto poco dopo, lo ha trovato in possesso di un lungo coltello. La vittima è stata trasportata nel reparto traumatologico del vicino Beilinson Hospital, dove in seguito è deceduto.(Res)