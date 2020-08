Libia: Guerini, cessate il fuoco positivo, operazione Irini contributo molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio di un possibile accordo sul cessate il fuoco in Libia è un fatto positivo “ma sappiamo della difficoltà e andrà attentamente monitorato e incoraggiato”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo oggi nel corso della prima sessione della riunione informale dei ministri della Difesa dell'Unione europea in corso a Berlino. Secondo il ministro Guerini, dal punto di vista del monitoraggio del cessate il fuoco “l'operazione Irini è certamente un contributo molto importante". Per quanto riguarda l'operazione - ha continuato Guerini - “sono stati fatti passi in avanti ma è fondamentale assicurare gli assetti necessari per garantirne l'efficacia. Questo è uno degli elementi in cui si gioca la credibilità e il ruolo dell'Europa nella crisi libica".(Res)