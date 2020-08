Mali: Guerini, preoccupazione per possibili ripercussioni nell'area del Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso la preoccupazione dell'Italia per le vicende in Mali e le possibili ripercussioni nell'area del Sahel. "È importante che l'Unione europea rafforzi la capacità di leggere ed interpretare la realtà ed anticipare gli eventi per una più efficace gestione", ha detto detto il ministro in conclusione del suo intervento nel corso della prima sessione della riunione informale dei ministri della Difesa dell'Unione europea, in corso a Berlino. (Res)