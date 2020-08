Calabria: Gallo, Arcea rischia chiusura ma Regione tenterà di tutto per salvarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arcea rischia di chiudere, ma la giunta regionale è impegnata nel difficile tentativo di salvataggio, per salvaguardare un servizio indispensabile per gli agricoltori calabresi". Lo ha affermato l’assessore regionale calabrese all’Agricoltura, Gianluca Gallo, durante l’incontro svoltosi in Cittadella a Catanzaro su richiesta dei sindacati. Gallo ha spiegato: “Il lavoro svolto in questi mesi dal commissario Del Castello, se pure è servito a far registrare importanti passi avanti è stato ritenuto non ancora idoneo a consentire di ritenere del tutto adempiute le prescrizioni del piano di azioni correttive impartito dal Mipaaf nel Marzo del 2019, ad esempio in ordine al mancato consolidamento della dotazione organica, il cui permanere rischia di portare ora alla revoca del riconoscimento dell’organismo pagatore e ad una rettifica finanziaria pari a circa 40 milioni”. (segue) (Ren)