Libano: Guerini, importante che Ue fornisca proprio sostegno a popolazione libanese

- E’ importante che l'Unione Europea fornisca il proprio sostegno alla popolazione libanese considerate le difficilissime condizioni economiche, sociali e di sicurezza in cui versa la nazione. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo oggi nel corso della prima sessione della riunione informale dei ministri della Difesa dell'Unione europea in corso a Berlino. “L'Italia – ha sottolineato Guerini - continuerà a sostenere con grande generosità gli sforzi internazionali per ricostruire l'unità del Paese". Il ministro ha infine aggiunto: "Colgo l'occasione della presenza del sottosegretario delle Nazioni Unite per rivolgere l'auspicio di un rinnovo condiviso del mandato di Unifil che conservi adeguati livelli di forza". (Res)