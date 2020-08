Giustizia: fonti, ministero valuta costituzione parte civile su vicenda Palamara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti di via Arenula segnalano che "appresa la notizia che il ministero della Giustizia risulta essere persona offesa nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Perugia nei confronti di Luca Palamara, il ministro Alfonso Bonafede ha attivato nella giornata odierna una serie di verifiche interne per verificare se sussistono margini per la costituzione in giudizio del ministero. Qualora tali accertamenti diano esito positivo", concludono le fonti, "il ministro ha manifestato l'intenzione di procedere senza indugio alla costituzione di parte civile". (Rin)