Bolivia: perché il partito di Morales mette in discussione la sua leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership dell'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, sarà il punto centrale di una riunione del comitato centrale del suo partito, il Movimento al socialismo (Mas-Ipsp), convocata in vista delle elezioni del 18 ottobre. E' quanto trapelato dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa locale da alcuni parlamentari che hanno manifestato la necessità di ricomporre l'unità dei movimenti sociali che partecipano alla coalizione. Al centro della discussione ci sarà la conduzione della campagna elettorale da parte dell'ex presidente, attualmente rifugiato in Argentina, nel momento in cui il leader del Mas è sottoposto a forti accuse da parte del governo su una presunta relazione con una minorenne. "Si valuterà internamente la situazione politica pubblica che attraversa il nostro leader tenendo conto che la nostra costituzione prevede la presunzione di innocenza", ha dichiarato il presidente della Camera e deputato del Mas, Sergio Choque, che non ha tuttavia rivelato la data in cui si terrà la riunione.Ulteriore punto di discussione, segnala il quotidiano "El Deber", è la separazione emersa tra il variegato universo dei movimenti contadini e indigeni che compongono il denominato "Patto di Unità", e i rappresentanti del Mas in parlamento e nei governi locali. Questa divisione si era manifestata in modo plateale lo scorso 13 agosto con il rifiuto iniziale da parte delle basi del Patto di Unità dell'accordo raggiunto con l'avallo di Morales sul rinvio delle elezioni ad ottobre espresso. "Per adesso Morales è il nostro coordinatore della campagna, può essere che alcune organizzazioni non siano d'accordo ma si tratta di una questione che andrà discussa in una riunione di tutto il movimento", ha dichiarato il segretario del sindacato dei contadini (Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia - Csutcb), Teodoro Mamani. "Le organizzazioni hanno messo Morales a capo della campagna elettorale e dovranno essere le stesse organizzazioni a decidere se togliere l'incarico", ha dichiarato il segretario della Confederazione sindacale delle comunità interculturali, Henry Nina.L'accordo tra il governo e il Mas che fissa la data delle elezioni al 18 ottobre era stato annunciato lo scorso 13 agosto mentre il paese era attraversato da forti proteste sociali e i sindacati operai avevano paralizzato i trasporti con blocchi stradali in tutto il paese. Il sindacato degli operai (Cob) e i movimenti sociali vicini al Mas tuttavia avevano in un primo momento rifiutato l'intesa raggiunta in parlamento e denunciavano di essere stati esclusi dal processo di negoziazione. In una conferenza stampa convocata pochi minuti prima dell'approvazione delle legge sulla data delle elezioni da parte dell'Assemblea nazionale, le organizzazioni nazionali che compongono il Patto di Unità e il Cob avevano affermato che l'accordo era stato raggiunto senza consultare le parti sociali e ignorando le altre richieste della base nel campo della salute, dell'istruzione e del lavoro.Il Cob ha successivamente accettato la sospensione delle proteste con alcune riserve e non senza lasciar trapelare la sua diffidenza. "Sospendiamo le proteste fino al 18 ottobre, anche se la lotta non è finita", ha dichiarato il segretario del sindacato, Juan Carlos Huarachi, al termine di una riunione del comitato centrale. Huarachi ha affermato che la decisione di interrompere i blocchi è stata presa per favorire "la pacificazione del paese" dopo 12 giorni di proteste e barricate che avevano paralizzato il paese facendo temere anche una spirale incontrollabile del conflitto con il governo. Il dirigente ha quindi ringraziato gli operai che si sono mobilitati e ha rimandato la ripresa della lotta a dopo le elezioni.Le elezioni erano in origine previste ai primi di maggio, ma il sopraggiungere della pandemia del nuovo coronavirus ne ha impedito lo svolgimento. Alla corsa per la presidenza si sono iscritti otto candidati. Il Mas, il partito dell'ex presidente Evo Morales finora dato per favorito, schiera il binomio composto dall'ex ministro delle Finanze Luis Arce e dall'ex ministro degli Esteri David Choquenhuanca. La scorso 20 febbraio il Tse ha escluso le candidature dell'ex presidente Morales e dell'ex ministro degli Esteri Diego Pary. I due esponenti del Mas, però, sono candidati per un seggio al Senato rispettivamente per le province di Cochabamba e Potosì. Sul fronte del centrodestra, la candidatura più in vista è quella della presidente "ad interim" Jeanine Anez. Al fianco di Anez correrà l'imprenditore Samuel Doria Medina, che in un primo momento ne aveva attaccato la candidatura. Un presidente che si candida alla rielezione "è fortemente incentivato, e dispone delle risorse necessarie per cercare di manipolare i votanti e alterare il risultato elettorale" scriveva Doria Medina il 26 gennaio, invitando all'azione per impedire ad Anez di candidarsi.Al voto si presenta anche Carlos Mesa, già alla guida del paese dall'ottobre del 2003 al giugno del 2005. Mesa era diventato presidente della Bolivia sostituendo Gonzalo Sanchez de Lozada, di cui era vice. Mesa, a capo della coalizione Comunità cittadina (Cc), correrà con l'appoggio di Gustavo Pedraza, riproponendo il ticket arrivato secondo alle contestate elezioni del 20 ottobre. Secondo un recente sondaggio pubblicato dal quotidiano "Los Tiempos", il candidato del Mas è tutt'ora in testa nelle intenzioni di voto. Luis Arce guida i sondaggi con il 24 per cento, seguito dal candidato di Comunidad Ciudadana (Cc), Carlos Mesa, con il 20 per cento. La presidente ad interim, Jeanine Anez, si posiziona al terzo posto con il 16 per cento. Il numero degli indecisi è più che raddoppiato rispetto a febbraio, passando dal 9 al 20 per cento. (Res)