Sardegna: Coldiretti, l'agroalimentare sardo al rally Italia

- Ci saranno anche i prodotti agricoli sardi a chilometro 0 di Campagna Amica al rally Italia Sardegna, tappa italiana del Mondiale Rally (World Rally Championship) che si terrà dall'8 all'11 ottobre. L'evento, presentato questa mattina a Cagliari, vede tra le collaborazioni anche quello di Coldiretti Sardegna: "Non potevamo mancare a questa vetrina internazionale – afferma il presidente regionale dell'organizzazione agricola Battista Cualbu -, una occasione importante per la promozione del nostro territorio e delle nostre eccellenze agroalimentari. Ringraziamo l'Aci provinciale di Sassari e quello nazionale per averci coinvolto ed aver creduto in questo importante connubio tra sport, territorio e sana alimentazione". (segue) (Rsc)