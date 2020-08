Sardegna: Coldiretti, l'agroalimentare sardo al rally Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo uno studio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Sassari in collaborazione con Aci Sport Spa, il valore economico del Rally Italia Sardegna per il territorio sardo raggiunge gli 88,6 milioni di euro (per il food e beverage è stata stimata una spesa di oltre 15milioni di euro), con un numero di spettatori stimato in circa 75.000 provenienti per ben i due terzi dall'estero, quasi totalmente Europa, e un effetto promozionale a livello internazionale importante. I numeri di questa edizione anomala saranno sicuramente diversi per via delle restrizioni che ne condizioneranno l'organizzazione, ma l'impatto mediatico sarà sicuramente, come sempre, importante e internazionale. (segue) (Rsc)