Armenia-Italia: fino al 31 ottobre a Erevan una mostra fotografica sui legami tra i due paesi

- Dal 24 agosto e 31 ottobre 2020 si terrà a Erevan la mostra fotografica "Tracce: fotografia in viaggio tra Italia e Armenia". L’artista Patrizia Posillipo permette con questa mostra un viaggio attraverso le principali regioni dell'Italia e dell'Armenia, alla ricerca delle "tracce" e delle connessioni culturali ancora vive tra i due paesi. I soggetti delle sue fotografie sono spesso le storie che ogni persona racconta attraverso sguardi, gesti, luoghi e oggetti scelti per farsi ritrarre. Tra le foto scattate in Italia i volti dai fieri tratti armeni come quello di Rupen, ritratto a Bari tra i tappeti di cui il suo paese di origine è grande produttore. Non solo volti, ma anche oggetti e simboli possono raccontare storie; come l’alfabeto armeno che dischiude un mondo, come traspare dal particolare di uno degli antichi manoscritti armeni custoditi nella biblioteca del Pontificio collegio armeno a Roma.(Res)