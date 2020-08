Torino: la villetta confiscata alla mafia diventa struttura Asl per le cure palliative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via Chambery 91, interno 6, a Torino, quasi al confine con Collegno. Sorge qui l'immobile confiscato alla criminalità organizzata che è diventato un bene pubblico grazie alla collaborazione fra Città di Torino e ASL Torino. Concepito come una villetta di lusso, l’edificio - due piani più seminterrato con giardino retrostante - sta per diventare la nuova centrale di coordinamento della struttura medico-infermieristica che gestisce le cure palliative, nell’ambito di quella che viene definita ADI, Assistenza domiciliare integrata. Terapie importanti per la qualità di vita dei malati oncologici (il 78% dei soggetti presi in carico) ma anche per quella di molte persone affette da malattie neuro-degenerative, cardiopatie gravi ed altre patologie, che in quel tipo di cura trovano almeno sollievo nello loro sofferenze fisiche. (segue) (Rpi)