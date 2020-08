Torino: la villetta confiscata alla mafia diventa struttura Asl per le cure palliative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La struttura di via Chambery sarà il nuovo centro operativo per il team medico-infermieristico che gestisce le cure palliative precedentemente collocato nella RSA di via Spalato) ed anche il riferimento per la consegna di farmaci e kit sanitari, con spazi per l’accoglienza, uffici, spogliatoi e sala riunioni. In una seconda fase si procederà all’installazione di un ascensore per migliorarne l’accessibilità ed alla realizzazione di una bussola all’ingresso per meglio accogliere l’utenza. Mobilia ed attrezzature sono in arrivo, così come la segnaletica per agevolarne la raggiungibilità: per cui si prevede che la struttura possa essere inaugurata e subito operativa in ottobre. A visitarla in anteprima, questa mattina, sono stati i consiglieri e consigliere delle commissioni Legalità, Servizi sociali e Patrimonio, accompagnati dal direttore di Oncologia e Cure Palliative dell’ASL di Torino, Alessandro Comandone, e dall’architetta Antonietta Pastore. (Rpi)