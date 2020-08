Scuola: Salvini, su graduatorie ennesimo pasticcio della Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, parla di "ennesimo pasticcio del ministro Azzolina. Sulle graduatorie è caos completo - continua l'ex vicepremier in una nota -, con docenti nelle prime posizioni finiti a insegnare lontano da casa mentre altri che si trovavano in fondo sono stati accontentati. Buio pesto su aule, banchi e controlli. Incertezze su eventuali responsabilità penali. Imbarazzo sulle mascherine. Famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici - conclude l'ex ministro dell'Interno - non meritano un ministro e un governo del genere". (Com)