Usa: sparatoria a Kenosha, bilancio sale a due morti e un ferito

- È salito a due morti e un ferito il bilancio della sparatoria avvenuta la notte scorsa nella città di Kenosha, nel Wisconsin, dopo il ferimento da parte della polizia del ragazzo afroamericano Jacob Blake. Lo ha reso noto il dipartimento di polizia di Kenosha in un comunicato, secondo cui la persona ferita è stata traportata in ospedale dopo aver riportato “ferite gravi ma non mortali”. Un'indagine su quanto avvenuto è in corso e al momento non si conoscono ancora i nomi e l'età delle vittime. Lo sceriffo della contea di Kenosha, David Beth, ha dichiarato al “New York Times” che il suo ufficio sta indagando se la sparatoria sia dovuta a un conflitto tra manifestanti e un gruppo di uomini armati che proteggevano le aziende, come riportato da alcuni organi di stampa. Ieri il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che automobili ed edifici sono stati incendiati e ha chiesto l’invio di 250 membri della Guardia nazionale per rispondere alle violenze scoppiate dopo il ferimento di Blake, gravemente ferito domenica scorsa dopo essere stato colpito alla schiena da un agente di polizia e rimasto in seguito paralizzato dalla vita in giù. L'incidente ha innescato un'ondata di proteste in città.(Nys)