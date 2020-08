Polonia: ministro Istruzione, non ci sono ragioni per posticipare inizio scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà nessun posticipo dell'inizio dell'anno scolastico in Polonia. Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Dariusz Piontkowski. "Le vacanze si sono svolte in modo sostanzialmente sicuro, non esiste un particolare incremento di infezioni, quindi non c'è motivo di ritardare l'inizio dell'anno scolastico", ha affermato Piontkowski. Il ministro dell'Istruzione polacco ha così risposto alle diverse sollecitazioni di chi chiedeva di ritardare l'inizio dell'anno scolastico e anche di fornire agli insegnanti dispositivi di protezione individuale, visite mediche gratuite, test e vaccinazioni antinfluenzali. Piontkowski ha sottolineato che la questione delle vaccinazioni è di competenza del ministro della Salute. Riferendosi alla richiesta di ritardare di due settimane l'inizio dell'anno scolastico, il ministro ha osservato che non ci sono studi che segnalano infezioni di massa tra i bambini durante le vacanze. (segue) (Vap)