Polonia: ministro Istruzione, non ci sono ragioni per posticipare inizio scuola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle raccomandazioni per passare automaticamente alla didattica a distanza nei luoghi riconosciuti come zone rosse, il ministro ha risposto che questo argomento sarebbe stato discusso nella prossima conferenza stampa. Piontkowski ha aggiunto che il ministero dell'Istruzione sta valutando la possibilità di introdurre l'obbligo di coprire il naso e la bocca nelle aree comuni delle scuole. "Almeno nelle scuole più grandi, sembra essere giustificato. Nelle scuole più piccole, sembra che il rischio sia molto minore e potrebbe non esserci un tale obbligo", ha sottolineato il ministro aggiungendo che la decisione su questo tema sarà presa al più presto. (Vap)